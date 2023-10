Vrátila sa jej RAKOVINA: Dcéra Felixa Slováčka je pripravená na BOJ!

Galéria (32)

„Môžem vám teraz s čistým srdcom povedať jednu vec – som zdravá. Metastázy sú preč, krv je v poriadku, sono neukázalo žiadne nové nálezy,” oznámila speváčka s úsmevom na perácha s vidinou už len pozitívnej budúcnosti.

Avšak nikdy nevieme, čo bude zajtra a teraz sa to potvrdilo aj v prípade Anny Julie. Prišla so smutnou správou, ktorú nikto nečakal. "Nechcela som to riešiť do dňa, ktorý bol pre mňa dôležitý. Človek mieni a niečo tam hore alebo dole mení, a tak keď som mala 8. septembra oslavovať nový album mi potvrdili návrat rakoviny a na žiadne oslavy nebola chuť," začala umelkyňa.

Anička Slováčková Zdroj: Instagram Anička Slováčková

"Čo cítim? Strašný hnev. Pochopiteľne aj strach. Taktiež mám pocit, že som všetkých sklamala. Nechcem u nikoho vzbudzovať strach a nechcem, aby to vyzeralo ako pravidlo, že sa rakovina môže vrátiť. Usadila sa mi tentokrát na pľúcach, no aj tak som pripravená znovu bojovať. Minimálne dnes som sa na ten boj už trochu pripravila," hovorí odhodlaná Anna Julie.