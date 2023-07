Vnučka Ivany Christovej Zoja: Rozkošné dievčatko a keď ju uvidíte...

Galéria (35)

Daniela Zajíček Christová s mamou Ivanou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CB_XrZenwLp/

Dcéra bývalej missky Ivany Christovej, Daniela Zajíček Christová, si naplno užíva mamičkovské povinnosti okolo krásnej dcérky, ktorá dostala meno Zoja, píše Báječná žena . Babička Ivana je určite hrdá, pretože z malej princezničky rastie krásne dievčatko. Nie je to žiadnym prekvapením, pretože dobré gény má v rodine!