Viktor Vincze odhalil pravdu o Adeliných zuboch

Mnoho fanúšikov je presvedčených, že Adela má zuby urobené nanovo, pretože vyzerajú inak - sú väčšie a pôsobia belšie. „Naozaj sú moje, len vyrovnané. Strojček už budem nosiť navždy, ale len na noc,“ povedala vtedy Adela.

Adela kedysi. VIAC V GALÉRII Zdroj: Profimedia

Viktor manželkinu zmenu ocenil a pre Šarm poznamenal, že to "má pekne zarovnané, má však gigantické zuby. Vidieť to na Chart Show, keď si porovnám časti z minulého roka a tieto nové... Veľmi sa mi to páči, bol to rozumný ťah.”

