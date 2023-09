Victor Ibara po ROZCHODE a strate bábätka priznal: Nie je to úplne OKEJ...Odíde do ZAHRANIČIA?!

Galéria (50)

Na jar účinkoval v tanečnej šou Let´s Dance, na jeden z prenosov so sebou vzal aj priateľku Kristínu, ich vzťah sa však čoskoro stal minulosťou. Herec sa začal expresne skoro ukazovať s Danielou Nízlovou z dua Twiins a oficiálne vytvorili pár. Ba čo viac, len krátko po ich milostnom vzplanutí ostala speváčka v požehnanom stave. Victor spoznal aj jej dcéru Lindu a trávil čas u nej doma v Tlmačoch. Všetko vyzeralo byť slnkom zaliate, no ako blesk z jasného neba prišla správa o ich rozchode a dokonca aj strate bábätka.

Košom mal dať Daniele práve Victor. "Victor sa k Daniele nasťahoval a celý jún bol u nej doma. Učil sa tam na skúšky a celá rodina vrátane jej rodičov a sestry sa snažili, aby mal pokoj. Stále jej pritom hovoril, ako ju ľúbi a nič nenaznačovalo, že by to bolo inak. Victor sa potom v júli úplne otočil a len jej zavolal, že sa ešte necíti na takú zodpovednosť a nechce byť otcom. Daniela z toho bola zdrvená, nechápala, čo sa stalo, lebo nič tomu nenasvedčovalo,“ povedal zdroj z okolia Nízlovej Novému Času . Speváčku rozchod zdrvil a následne v 3. mesiaci tehotenstva prišla o bábätko.

Nakrúcanie seriálu Druhá šanca. Zdroj: TV Makíza

Ibara sa k celej situácii vyjadroval len stručne, o čosi otvorenejší bol teraz v rozhovore pre Markíza.sk. Herec dostal otázku, ako sa má po medializovaných udalostiach. "Je to iné, určite ma toto leto alebo toto obdobie zmenilo. Snažím sa v každej životnej situácii, či je príjemná, či nepríjemná si z toho niečo zobrať,“ povedal, ale neskrýval, že ide preňho o citlivú záležitosť. "Vidíš, ale ešte sa chvejem, tak asi to nie je úplne okej. Ale chcem si z toho zobrať niečo ako človek, aby som sa mohol posunúť,“ vyjadril sa.