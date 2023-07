Veronika Nízlová reaguje na kritiku voči jej POSTAVE: Taká TUČNÁ nie som!

Galéria (41)

Do Veroniky sa pustili ženy pre pár kíl. Zdroj: Instagram.com/@veronikatwiins

Ako píše Wanda.sk , Daniela a Veronika Nízlové nikdy nemali problém s odhaľovaním svojich kriviek. Inak tomu nie je ani po tom, ako priviedli na svet svoje ratolesti. Mama Twiinsiek má obchod so spodnou bielizňou, a tak je samozrejmé, že dvojičky radi promujú mamin obchodík a zverejňujú fotky v spodnom prádle, či plavkách. Veronika nedávno pridala fotku v plavkách, v ktorých sa odfotila zo všetkých strán.