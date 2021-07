Na verejnosť prenikli prekvapivé fakty o prezidentke Čaputovej

Galéria (45)

Zažila aj sexuálne obťažovanie

Zuzana Čaputová má dnes už ochranku, ale nebolo to tak vždy. Ešte v čase, keď pracovala ako advokátka, sa podľa portálu Žena.sk stretla so sexuálnym obťažovaním - hoci len slovným. Povedala: „Išlo o nevyžiadané a nevhodné poznámky so sexuálnym podtextom,” prezradila a odhalila aj detaily zážitku, na ktorý si ešte dnes jasne spomína. „Pamätám si na pracovné rokovanie, po ktorom mi úradník, ktorý rokovanie viedol, pošepkal podľa neho zrejme lichotivé sexuálne vyznanie,” uviedla.

Na snímke je Zuzana Čaputová prezidentka Slovenskej republiky počas oficiálnej návštevy Chorvátskeho prezidenta Zorana Milanoviča. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Dnes sa našťastie podobných návrhov báť nemusí. Veď má ochranku a Juraja. Svoju lásku najskôr niekoľko mesiacov tajili, no keď ich pristihli na romantickej prechádzke v pezinských viniciach, išli s pravdou von. Pred časom Rizman pre portál cas.sk prezradil: „Máme pre seba oveľa menej času, ako by sme chceli. Preto, keď sme spolu, snažíme sa hlavne veľa rozprávať a všetko spolu prežívať. Počas bežného týždňa zvykneme tráviť spoločný čas s deťmi, ale aj pri dobrom filme či vonku na prechádzkach so psami. Najradšej sme v prírode...“ / pokračovanie na ďalšej strane