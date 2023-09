Vémolova exmilenka Rika Fane je tehotná: Pornoherečka novou fotkou s BRUŠKOM všetkých šokovala!

Galéria (43)

Len 19-ročná kráska sa zviditeľnila v speváckej šou SuperStar či pomerom so ženatým MMA zápasníkom Karlosom Vémolom. Od jari je už však zasnúbená s pornohercom Stanleym a na ceste je ich prvý potomok. Rika to v júni prezradila pre Extra.cz . "Viem to už 10 týždňov, skrátka, nejaký piatok to už vieme. Bolo to plánované,“ porozprávala s dodatkom, že kvôli tehotenstvu prestala s pornom. Jej snúbenec erotické filmy ešte nakrúca, hoci Rika tvrdí, že s tým časom tiež plánuje seknúť.

Pornoherečka Rika Fane a jej zásnuby v Paríži. Zdroj: Instagram Rika Fane

"Keď nakrúca, tak spolu musíme spať s kondómom. Ja to nebudem riskovať, že sa tam urobia nejaké baktérie a niečo sa nedajboh stane, alebo by som o to decko prišla,“ porozprávala pre zmenu v podcaste Telo na telo . V rozhovore pre Prima Ženy zase prezradila, že svadbu so Stanleym plánujú mať, keď bude ich dieťatko väčšie, a že nechce, aby bol s ňou na pôrodnej sále. Pohlavie bábätka už snúbenci vedia, majú tiež už preňho vybraté meno, zdieľať ho však Rika nechcela.