Vášnivé radovánky na VEREJNOSTI! Kanye West sa nechal svojou manželkou...

Počas romantickej plavby v Benátkach si to „rozdávali“ priamo na palube! Rapper Ye, známy ako Kanye West (46), sa snažil počas milostných „hrátok“ zostať inkognito a zakrýval si tvár, no zato z gatí mu vykuklo niečo iné...

Romantický výlet rapera a jeho obdarenej priateľky Bianci (28) prináša jeden škandál za druhým, píše Plus JEDEN DEŇ . Domáci obyvatelia boli pohoršení už pred pár dňami, keď mladú modelku videli kráčať ulicami Benátok sporo odetú, len v priesvitných šatách, odhaľujúcich takmer všetko.

No to, čo naposledy videli na lodi na benátskom kanáli, ich dorazilo. Kanye na palube sedel so stiahnutými nohavicami a jeho drahá bola zaneprázdnená o trochu nižšie... v jeho rozkroku! FOTO AKO DÔKAZ NÁJDETE TU!

Kanye West má na krku ďalšiu kontroverziu! Outfity jeho manželky vyvolali v Taliansku verejné pobúrenie, toto je ešte nič! Zdroj: Profimedia

Raper si zakryl tvár šatkou a myslel si, že zostane v utajení, no takýto pohľad bol naozaj neprehliadnuteľný. Všetci okoloidúci si tento moment natáčali na mobily. Miestni boli takí pohoršení, že vyzvali políciu na zatknutie páru za neslušné odhaľovanie sa. Žiadne zatknutie sa však nekonalo.



Na výstrelky svojho exmanžela reagovala aj Kim Kardashian, s ktorou má rebel štyri deti. Hviezda reality šou je presvedčená, že „niečo zjavne nie je v poriadku“ a nevie, ako to všetko deťom vysvetlí. „Som nesmierne zahanbená a pohoršená,“ prezradil jej pocity zdroj pre portál The Sun. „Kim sa obávala nových fotiek, ktoré vyšli s Biancou - ako napríklad ako to všetko vysvetlí deťom?“ prezradil zdroj pre Daily Mail. „Je v rozpakoch a bojí sa o neho - blúdi bosý so šampanským po ulici, niečo zjavne nie je v poriadku.“

Kim Kardashian Zdroj: Dimitrios Kambouris