„Hovorila som si: ‚Panebože, kto by si už vzal mňa, Magdu Vášáryovú?!‘ Ani s Lasicom to nebolo také jasné. Kamarátil sa s mojou sestrou, a keďže spolu chodili do školy, občas sa u nás vyskytoval. Poznala som ho od svojich dvanástich alebo trinástich rokov. Dokonca napísal texty, ktoré som spievala vo svojom prvom filme. Takže sme o sebe vedeli... (Článok pokračuje na ďalšej strane)