Upútala svojou odlišnosťou! Dcéra prezidentky Čaputovej začína modelingovú kariéru

Mladšia dcéra slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej sa rozhodla skúsiť šťastie vo vrcholovom modelingu. Len 17-ročná Emma sa rozhodla pre celkom odlišný výber kariéry, než jej slávna mama. Emma sa vydala na nečakanú cestu - oslovila ju slovenská modelingová agenúra, s ktorou podpísala kontrakt a na ich stránke sa už zverejnili prvé modelingové fotografie začínajúcej modelky.

Krátke blond vlasy, štíhla postava, chlapčenský look a znamienko na tvári. Práve tento detail patrí k odlišnostiam, ktoré sú momentálne v modelingu veľmi žiadané. Na svetových mólach častokrát objavíte modelky s odstávajúcimi ušami, asymetrickými črtami či jedinečným znamienkom krásy, ktoré ich od ostatných modeliek vyznačuje. Look mladej Emmy je presne to, čo svet modeling hľadá. V novej životnej etape jej držíme palce!