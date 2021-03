Ups, Krainová zabudla na omladzovacie filtre: Výsledok? Smiešny!

Galéria (34)

Všetko znie fantasticky, až na ten výsledok. Simona totiž nevypla svoje omladzujúce filtre. Ale pekne po poriadku.

Simona Krainová je aj s rodinou v exotickom Karibiku. VIAC V GALÉRII Zdroj: Instagram.com/simonakrainova

Krainová na ostrove v Karibskom mori (Svätý Martin) stretla hollywoodskeho sympaťáka Cubu Goodinga Jr (53). Neodolala a s oscarovým hercom si okamžite urobila selfíčko.

Znie to úžasne, má to však jeden háčik. Namiesto ohromených komentárov pod vzácnym úlovkom, pobavení fanúšikovia reagujú: "Cuba tiež prešiel trochou retuše," alebo: "Škoda toho filtra." ... "Tie biele Simonine zuby, to je tak neprirodzené." ... "Má 53 rokov a vyzerá ako 17-ročný mladý muž, to je neuveriteľné." POZRITE SI FOTKY a posúďte sami. (GALÉRIA)