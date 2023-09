Trénerka Kate Middleton prehovorila: Princezná je štíhla ako prútik vďaka týmto 4 pravidlám

Princezná Kate vyzerá aj po troch deťoch úžasne! Ako to robí? Je to úplne jednoduché, stačí dodržiavať toto!

Galéria (42)

Iba zriedka sa podarí vidieť Kate inak ako v šatách, ktoré podľa etikety toho veľa ukázať nemôžu, no všetci dobre vedia, že pod nimi skrýva telo 20-ročnej mladice. Rozprávať by o tom mohli napríklad mamičky zo školy, kam chodí George a Charlotte, ktoré majú to šťastie občas vidieť Katin pevný zadok v rifliach.

Ako to robí? Neustále predsa tvrdí, že prísnymi diétami ani cvičením sa netrápi. Je vysoko pravdepodobné, že za tajomstvom jej pevnej postavy je pravidelná návšteva poradne anglickej fitnessky Louise Parker. Vďaka jej odporúčaniam dokáže skĺbiť správne stravovanie a dostatok pohybu.

Zdroj: Getty Images

Princíp je jednoduchý - zdravý životný štýl!

Samozrejme úplne bez obmedzení to nefunguje. Alkohol je dovolený iba občas, treba upraviť stravu a veľa sa hýbať. Nie je to však nič, čo by nemohla dokázať každá z nás. (Článok pokračuje na ďalšej strane)