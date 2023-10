Trápenie Terezy z Ruže: Priznala problémy s FRAJEROM! Sama nevie, či vzťah ZACHRÁNIA

Galéria (45)

Fešák mal v šou veľmi blízko aj k ďalšej kráske, potetovanej Tereze Kosecovej. Keď začiatkom septembra Tomáš a Marcela ohlásili rozchod, práve ona žiarila šťastím. S priaznivcami na Instagrame sa podelila o zamilované zábery s priateľom, fitness trénerom Vladom. Pár pritom tvoria od januára, no vzhľadom k vysielaniu Ruže pre nevestu Tereza svoju lásku k svalnáčovi priznala až po pol roku. "O našom vzťahu raz napíšeme knihu,“ komentovala jeden z príspevkov a pripojila obrázok horskej dráhy, z čoho je jasné, že ich láska prechádzala turbulenciami. A mesiac po zverejnení zaláskovaných fotiek ich vzťah visí na vlásku!

Tereza z Ruže pre nevestu. Zdroj: Instagram/terinka_a

Tereza sa pred pár dňami objavila na tlačovke k turnaju bojových športov Fight Night, keďže ju čaká súboj v ringu s inou kráskou z Ruže pre nevestu, Priscillou. Portál Topky ju pri tej príležitosti vyspovedal a zaskočil otázkou, či o svojom zápase už povedala priateľovi. "Áno, vie to. My to máme trošku teraz také zložitejšie, takú situáciu, ale áno, je oboznámený s tým," vyjadrila sa tmavovláska a následne priznala, že vo vzťahu to nemajú ružové.