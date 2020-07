Toto odporučila Reese Witherspoon jej mama: Lepší a lacnejší skrášľovací prostriedok nenájdete!

Okrem farby vlasov nemá názov známeho filmu so svojou predstaviteľkou nič spoločné. Držiteľka Oscara je totiž prudko inteligentná, NÁDHERNÁ a v hlave má všetko pekne upratané.

Aká je tvoja bežná denná skrášľovacia rutina?

Naozaj veľmi bežná... Hydratačný krém, ochrana proti slnku a parfum.

Aké vône uprednostňuješ?

Zbožňujem ovocné a kvetinové, hlavne gardénie a jazmín. Cez deň nosím často ľahké citrusové, večer to môže byť niečo zmyselné orientálne. A striekam si vôňu aj do rozpustených vlasov. Vyskúšajte to, budete sa cítiť inak!

A najlepšiu radu týkajúcu sa krásy, akú si kedy dostala, prezradíš?

Bola od mamy, ako inak. Ona si vždy dokázala vystreliť aj z každodenných vecí. Stále sa smiala a toto som od nej prevzala, pretože som presvedčená, že lepší a lacnejší skrášľovací prostriedok nenájdete.

A čo je tvoja úplne prvá beauty spomienka?

Flakónik s parfumom mojej babičky. Ešte dlho som sa s ním hrávala, keď už bol prázdny, a predstierala som, že som dospeláčka a striekam si voňavku. Potom ho používala moja mama, ktorá bola pre mňa najkrajšou mamou na svete a veľmi som ju obdivovala. Ten parfum mi prišiel veľmi exotický a čarovný, preto je pre mňa vôňa významným prvkom ženskosti.

Kariéru si začala ako mladé žieňa. Herečkou si chcela byť vždy?

Približne od siedmich rokov som si bola už istá. Povedala som to našim, ktorí boli dosť prekvapení, lebo otec bol lekár a mama zdravotná sestra. Tak zhovievavo sledovali túto kreatívnu cestu, ktorú som si vybrala. Ale keďže ma moja vášeň neopustila, prišli na to, že je to vážne a toto som skutočne ja: zbožňujem stvárňovať postavy a rozprávať cez ne príbehy.