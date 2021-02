Toto je tvár severskej krimi: Jo Nesbø je šarmantný a neuveriteľne sexi! (FOTO)

Galéria (20)

Je považovaný za jedného z najlepších kriminálnych spisovateľov dnešnej doby. Tak ho poznáme. No málokto vie, že 60-ročný Jo Nesbø si v mladosti plánoval kariéru futbalistu. A to až do chvíle, kým ho neodstavili problémy s kolenami. A bol aj vojak, hudobník a študent ekonómie. Na vysokej škole sa dostal do kapely, napriek tomu, že ovládal iba tri akordy.

Po škole pracoval - vo dne ako maklér - v noci hrával s kapelou. Stav, ktorý sa pochopiteľne nedá dlhodobo ustáť. Výsledok? "Útek" do Austrálie, kde začal písať.

Prvá kniha so slávnym knižným hrdinom - kriminalistom Harry Holom - mala veľký úspech. Išlo o krimi román Netopierí muž vydaný v roku 1997. Nasledovali ďalšie mimoriadne úspešné diela s Harrym. Šváby, Snehuliak, Diablova hviezda, Pancierové srdce, Smäd, Nôž, Spasiteľ, Prízraky, Bohyňa pomsty, Lovci Lebiek... či ďalšie tituly: Macbeth a Kráľovstvo.

Jo Nesbø však nie je iba multitalentovaný, on aj výborne vyzerá! POZRITE SI FOTKY.