Keď svet automaticky počíta s tým, že budete vyzerať aj v sedemdesiatke sviežo a v okolí sa to hemží plastickými chirurgami, asi ťažko odolať pokušeniu. Ani tieto hviezdy neodolali, ale svoje rozhodnutie trpko oľutovali.

Galéria (53)

Tori Spelling

Ťažko tomu uveriť, ale Tori by fakt rada vrátila čas, konkrétne do doby, keď podstúpila zväčšenie pŕs. Matka piatich detí sa vyjadrila, že keby vedela, že prsné implantáty ovplyvnia tvorbu mlieka, nikdy by si ich nenechala urobiť.

Aha a my, že preto, že vyzerajú hrozne. Aj na zvyšok "roboty" by sa dala uplatniť reklamácia. Tori teraz prežíva ťažké obdobie, tak jej hlavne želáme veľa síl.