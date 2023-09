Topmodelka Miranda Kerr opäť TEHOTNÁ: Štvrté dieťa je už na ceste

Galéria (27)

Topmodelku Mirandu Kerr môžete poznať z prehliadkových mól Victoria´s Secret či iných high-end značiek. No ako čas plynul, tak aj ona si upratala vo svojom živote a kariéru modelky presunula na inú koľaj. Svoju vášeň venuje vlastnej kozmetickej značke a hlavne rodine. Tá sa mimochodom rozrastie o ďalšieho člena.

Miranda Kerr na svoj vek vôbec nevyzerá. Zdroj: instagarm @Miranda Kerr