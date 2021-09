Tomu sa hovorí ZMENA! Zuzka Smatanová na fotke spred 16 rokov: Účes na chalana a TO obočie!

Jej meno a tvár dnes pozná každý človek na Slovensku aj v Čechách. Na fotke starej 17 rokov by ste však slávnu speváčku spoznali len ťažko!

Zuzka je bezpochyby krásna a štýlová žena s mierami modelky. A aj keď je dnes cool niečo iné, ako pred 17-timi rokmi (a nasledujúca fotka sa vám môže zdať trochu vtipná), môžete si byť istí, že pokiaľ išlo o krásu a talent, Zuzka mala jednoducho navrch!

Hudba ju bavila už od detstva. Zo škôlky chodila domov vysmiata, spievajúc si ľudovky. Jej skutočnú kariéru však odštartovala až súťaž Coca-Cola Popstar, do ktorej sa rodáčka zo Súľova prihlásila v roku 2003. Sama, iba s gitarou, za ktorou ste si útle žieňa len ťažko všimli. Mala osemnásť rokov a s prehľadom vyhrala. Jej debutový album vznikal pod dozorom producenta Maroša Kachúta a okrem pár "slovenských" výnimiek obsahoval čisto anglické skladby.

Odvtedy sa jej život od základov zmenil. Baba, ktorej hudobný prejav prirovnávali k anglickej speváčke Alanis Morisette, má dnes na konte úspešné albumy Echo, Tabletky odvahy, Dvere, Gemini, Svet mi stúpil na nohu, Entirely Good, Live, Best Of, Music Box Hity 3 a množstvo ocenení.

Napriek všetkému je to však stále tá istá Zuzka, ktorá prišla svojho času do Bratislavy ako nesmelá absolventka Strednej pedagogickej a sociálnej akadémie a snívala iba o jedinom. Venovať sa naplno tomu, čo miluje: hudbe!