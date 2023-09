Tomáš po rozchode SMÚTI pri mori, a Marcela? Vysmiata na PÁRTY a ten outfit… To si POZRITE!

Galéria (65)

Marcela Dolniaková z Ruže pre nevestu zverejnila oznam o rozchode s televíznym ženíchom Tomášom Tarrom minulú sobotu. Prešiel takmer týždeň a je jasné, že každý z nich sa z rozchodu spamätáva iným štýlom. Viditeľne zronený Tomáš v strede týždňa ohlásil, že musí na čas odísť za hranice. "Potrebujem si oddýchnuť. Vypadnúť zo Slovenska, na chvíľu prísť a iné myšlienky,“ informoval svojich fanúšikov. Neprešlo dlho a zverejnil zábery, na ktorých zamyslený kráča po pláži, pričom zapadá slnko. "Terapia,“ komentoval fešák, ktorý si očividne potrebuje zahojiť zlomené srdce.

Prvé stretnutie Marcely a Tomáša v šou Ruža pre nevestu. Zdroj: TV Markíza