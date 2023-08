Tomáš reaguje na Petranine OBVINENIA: Je nevyspelá žena, ktorá sa nevie vyrovnať sama so sebou!

Galéria (21)

Ich vzťah prešiel obzvlášť ťažkou skúškou. Čuduj sa svete, na povrch vyplávali informácie, ktoré nikto nečakal. "Boli sme spolu zavretí u mňa v byte dva mesiace a snažili sme sa to nejako manažovať, ale chcela som mu dať aj priestor, aby bol v byte sám. Pamätám si, že som sa ráno zobudila a rozmýšľala nad tým, ako si naplánujem svoj deň, aby som ho náhodou niečím neiritovala. Prekážalo mu napríklad, že som sa zobudila, mne ráno trvá aspoň hodinku-dve, kým vôbec dokážem fungovať, že som si sadla na gauč a pozerala do mobilu. Snažila som sa to nejako meniť, aby som niečo robila a to ma začalo strašne utláčať. Keď som nejaký týždeň robila veľa vecí, bol strašne nahnevaný, že sa mu nevenujem.” Ich idylka sa postupne začala rúcať. Tomášovi však netrvalo dlho, aby sa k slovám jeho expriateľky Petrany vyjadril.

Ruka v ruke a tie pohľady. Fanúšikovia majú jasno. Zdroj: instagram/petrana

„Ťažko sa mi vôbec hľadajú slová na celú túto situáciu. Od nášho rozchodu som nemal potrebu živiť kauzy okolo nášho vzťahu a najmä vyjadrovať sa akokoľvek negatívne na adresu Petrany. Nerobil som to ani na svojom Instagrame a ani v médiách. Každý, kto má pozná, vie aký som. Aj ako sa správam k ženám," prezradil Tomáš pre portál Topky.sk.