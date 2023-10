Tina z Ruže pre nevestu vyzvala DO RINGU Jovinečka: Bude sa biť s MUŽOM?

Prijal by influencer výzvu biť sa so ženou?

Galéria (17)

Spomínate si na nezabudnuteľnú Tinu z Ruže pre nevestu? Mnohí by povedali, že upadla do zabudnutia, no ona vystrčila rožky a bije sa do hrude o svoju hrdosť. Nová kauza je na svete, pretože Tina si nenechá skákať po hlave a Jovinečkov čin považuje za verejné zosmiešnenie, poníženie a pošpinenie dobrého mena.

"Nezahrávaj sa so ženami, na ktoré si inteligenčne nedorástol a jediné, čo ti ide je verejné znemožňovanie, zastrašovanie a vyhrážanie. Smutný príbeh jedného skrachovaného samozvaného influencera, ktorý si myslí, že viac 250.000 ho urobí niekým a môže všetko. Áno, sme na Slovensku, kde je možné všetko, každý si môže dovoliť čokoľvek, a platí tu sloboda prejavu, ale zarábať na niekoho nešťastí, zdravotnej a psychickej ujme, je fakt zlá karma a tá ťa dobehne už čoskoro," vyjadrila sa kráska, z ktorej si vystrelil influencer Jovinečko v jednom zo svojich videí.

Tina Zdroj: https://www.instagram.com/p/CFZeYQuHFZn/

"Chcela som sa stretnúť a dohodnúť sa na stiahnutí videa, verejnom ospravedlnení a finančnom odškodnení za poškodenie dobrého mena, reputácie, za neúmyselné ublíženie na zdraví, psychickú a finančnú ujmu.. nebol záujem, tak to riešim verejne, ako to máš rád. Netúžim byť slávna influencerka, mám normálnu prácu a som slušný človek," zdôraznila Tina.