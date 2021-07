Tina hodnotí Maštalírov spev: "Tomáš, s týmto sa ZMIER!" (ROZHOVOR)

Galéria (21)

Jedným z takýchto nečakaných spojení je aj nová pieseň Jedno ráno k dlho očakávanému filmu Známi Neznámi. Naspievali ju speváčka Tina a herec Tomáš Maštalír a pri tejto príležitosti sme im položili pár otázok.

Ako sa máte?

Tomáš: Mám pracovné leto, takže veľa pracujem. (Úsmev.)

Tina: Ja som mala teraz cez víkend po siedmich rokoch koncert, takže to bola pre mňa veľká vec.

Ako si sa po takej dlhej odmlke cítila?

Tina: Bolo to fantastické a zvláštne zároveň. Mala som totiž so sebou aj deti a v jednom momente začala Anička začala plakať, že chce ísť za mnou na stage, potom niečo kričal na mňa Leo, chcelo sa mi grgať z bublinkovej minerálky, no zážitok. (Smiech.) Ale myslím, že snáď si to ľudia užili rovnako ako ja aj napriek nejakým chybičkám krásy. Zvláštne bolo, že som po takej dlhej dobe čakala aj nejakú nervozitu, ale ona neprišla.

Tomáš: Možno preto, že tam boli s tebou deti a ten fokus bol skôr na ne.

Tina: Na tom niečo pravdy možno bude.

Včera mala premiéru vaša prvá spoločná pieseň Jedno ráno. Aké z nej máte pocity?

Tomáš: Pre mňa je to celkom nová poloha, takže to ešte spracovávam. (Úsmev.) Keď mi pred časom zavolala Wanda Hrycová a oslovila ma s touto ponukou, naspievať pesničku, tak som na chvíľu zamrzol. Bol som presvedčený, že to hovorí zo žartu. Nakoniec sme sa dohodli, že nahrám nejaké skúšobné demo a podľa toho sa rozhodne, čo ďalej.

A čo bolo ďalej?

Tomáš: Po pravde som si myslel, že mi Wanda povie, že teda ďakuje a viac sa už neozve. (Úsmev.)

Tina: Tomáš, ty sa už zmier s tým, že máš skvelý charizmatický hlas ako stvorený pre spev. Ja som teda už vedela o tom, že by som mala spievať s Tomášom. Ešte skôr než to vedel on a bola som z toho nadšená. Stále som volala Wande, či už mu to povedala, ale chvíľu to trvalo, kým sa odhodlala. (Úsmev.) Každopádne bolo pre mňa cťou robiť jednak titulnú skladbu k filmu a môcť mať okrem toho dueto s Tomášom Maštalírom je tiež výnimočná vec, za ktorú som vďačná. / pokračovanie na ďalšej strane