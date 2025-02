redakcia EVA Redakcia EVA

Tak ako v roku 2017 aj tentoraz sa po víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách roztrhlo vrece s celebritami, ktoré sa dušovali, že v USA končia. A tak ako v roku 2017 to boli vo väčšine prípadov len prázdne reči. No niektorí to predsa len myslia vážne, hoci nielen kvôli Trumpovi.