Tichá VZBURA Pamely Anderson: Pozrite, ako chodí do spoločnosti! Ženy jej ODVAHE tlieskajú

Pamela Anderson (56) si v posledných týždňoch vyslúžila obdiv a to najmä u ženského pohlavia.

Ako si všíma Život.sk , do spoločnosti začala chodiť bez štipky mejkapu. Kráska z Baywatchu v auguste v rozhovore pre ELLE prezradila dôvod, prečo sa vrátila k svojej prirodzenej kráse. Povedala, že jej pohľad na krásu sa zmenil po smrti jej vizážistky Alexis Vogel, ktorá v roku 2019 zomrela na rakovinu prsníka. "Alexis bola najlepšia. A odvtedy som jednoducho cítila, že bez nej je pre mňa lepšie nenosiť mejkap," vysvetlila Pamela s tým, že chodiť bez líčidiel bolo "oslobodzujúce, zábavné a trochu aj rebelské".

Herečka Pamela Anderson kedysi. Zdroj: TASR/AP - Katy Winn

"Pretože som si všimla, že všetci títo ľudia majú kilá make-upu a mne sa páči, že idem proti prúdu a robím opak toho, čo robia všetci." Pamela tiež poznamenala, že starne a že toto je pre ňu "cesta". "Myslím, že všetci začíname vyzerať trochu smiešne, keď zostarneme. A ja sa tak trochu sama sebe smejem, keď sa pozriem do zrkadla. Hovorím si: ´Páni, toto je naozaj... čo sa to so mnou deje?´" Jej rozhodnutie vzdať sa kozmetiky vyplynulo aj z pocitu, že v začiatkoch svojej kariéry "sa často riadila tým, čo mi ľudia hovorili, čo mám robiť".

V nedávnom rozhovore pre ET Pamela prezradila, že keď sa líči, uprednostňuje tlmenejší vzhľad. "90. roky boli 90. roky a teraz je rok 2023. Rada robím veci, ktoré sú iné, mám pocit... toto je nová kapitola môjho života," povedala pre Entertainment Tonight s tým, že aj prirodzená krása si stále vyžaduje dve hodiny pred zrkadlom.