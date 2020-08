Ten Habera má ale šťastie! Fanúšikovia reagujú na dychberúci príspevok Daniely Peštovej

Galéria (37)

Jedna z prvých českých modeliek, ktoré sa dostali medzi svetovú špičku, má dnes tesne pred 50-kou, no zdá sa, že žiari viac ako keď mala dvadsať! FOTO.

"To snáď nie je možné," reagujú fanúšikovia na Danielin príspevok spred štyroch dní. "Ten Habera má ale šťastie!"Alebo:

"Very very beautiful woman."

"Wau, wau, wau, ste neskutočne krásna žena."

"Teda, postavičku vám môžu závidieť 20-ročné dievčatá, úžasná ste!"

Mnoho ľudí si myslí, že za krásou modeliek je len dobrá genetika. Na tele Daniely Peštovej je však jasne vidieť, že si svoje tehličky na bruchu poctivo vymakala. Presvedčite sa v GALÉRII.

Pavol Habera a Daniela Peštová Zdroj: Instagram

Topmodelka, matka, partnerka.

Daniela Peštová predvádzala po boku Naomi Campbell, Heidi Klum a ďalších hviezdnych tvárí svetových mól. Paradoxne, na Slovensku a v Čechách jej meno nikdy veľmi nerezonovalo. Až po tom, ako sa prevalilo, že sa do nej zamiloval slovenský spevák Paľo Habera, sa začali všetci zaujímať, kto je tá blondínka po jeho boku. Dnes je Daniela rešpektovanou modelkou, ktorá sa ani tesne pre 50-kou nemôže sťažovať na nedostatok lukratívnych ponúk. Niet divu, je skutočne prekrásna! (GALÉRIA)