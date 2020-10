Táto herečka v karanténe tajila tehotenstvo: Správa o pôrode šokovala fanúšikov!

Galéria (46)

Na tom by nebolo nič zvláštne, keby svet predtým aspoň tušil, že je Amanda tehotná. Štvorčlenná rodina žije v období pandémie koronavírusu v izolácii na zrekonštruovanom statku na okraji New Yorku, vďaka čomu sa herečkino tehotenstvo podarilo pred médiami utajiť.

Amanda Seyfried je dvojnásobná mama. Meno syna manželia nezverejnili. Fotky v GALÉRII. Zdroj: profimedia.sk

Dvojica sa zosobášila v roku 2017 tesne pred príchodom ich prvého dieťaťa, dcéry Niny. Aktuálne sa ich rodina rozrástla o rozkošného chlapčeka. Potvrdili to vo vyhlásení pre charitatívnu organizáciu War Child and INARA, ktoré obsahovalo fotografiu ich malého pokladu.

Podobným spôsobom o narodení dcéry informovali Katy Perry a Orlando Bloom. Tí správu spojili s podporou organizácie Unicef.

Minulý rok Amanda uviedla, že plánovať ďalšie dieťa nie je vôbec jednoduché. Pre People povedala: "Chcem znova otehotnieť, ale ešte nie som pripravená. Chcela by som, aby moja dcéra bola školáčka a potom by som mala čas na ďalšie dieťa. Ale to je ťažké plánovať." V GALÉRII uvidíte fotky tehotnej herečky.