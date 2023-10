Takto vyzeral Lu z Love Islandu v minulosti? DLHÉ VLASY ho úplne zmenili!

Dnes je hviezdou Love Islandu, no v minulosti by ste ho nespoznali!

Jeden z najobľúbenejších párov tretej série Love Islandu je s určitosťou Adri a Lu. Československý pár si k sebe našiel cestu aj keď im život hádzala polená pod nohy. Predsa len vidíte tie iskry v očiach a zaláskované pohľady a Adri sa vôbec nečudujeme. Predsa len Lu je obrovský fešík. Krásne oči, široký úsmev a to telo.

Scéna ako z romantického filmu. Lu sa vrátil do šou! Zdroj: VOYO