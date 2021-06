Tak predsa! Gabika Drobová potvrdila OBROVSKÚ novinku

Galéria (42)

Po žartoch činy

Bude svadba! „Áno, je to tak," povedala Gabika Šarmu so smiechom. „Vzniklo to ako veľmi spontánny nápad. Je pravda, že som 29. augusta 2020 chytila na svadbe priateľov kyticu, takže v podstate celý rok sa okolo toho nejak tak žartovalo, no teraz to už vyzerá tak, že to chystáme, ale nevieme nič. Len tento víkend padlo, že vôbec do toho ideme, takže nie sú zatiaľ žiadne informácie. Ani dátum, ani miesto, ani štýl, nič," netajila šťastne naladená Gabi.