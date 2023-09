TAJOMSTVO Dary Rolins: Pred veľkým koncertom sa DUSILA a zasahovať museli aj...

Galéria (36)

Januárový koncert, ktorý sa konal pri príležitosti Darinej 50-ky, sa vypredal bleskovou rýchlosťou. Speváčka ovládla O2 Arénu a o tejto hudobnej udalosti sa ešte dlho hovorilo. O to väčším prekvapením je zistenie, že vystúpenie sa mohlo skončiť veľkým fiaskom! Dara nedávno prijala pozvanie do šou Adela a Sajfa a opísala drámu, ktorá sa diala v zákulisí iba hodinu pred koncertom a mimo zraku nič netušiacich fanúšikov, píše Plus JEDEN DEŇ.

Dara Rolins a jej veľkolepý narodeninový koncert v pražskej O2 Aréne. Zdroj: Instagram dararolins_vermi

Sama Dara je prekvapená, že sa to celé podarilo držať v tajnosti až doteraz. "Sedela som v šatni a po generálke som cítila, že mám unavené hrdlo. Šepkala som, teraz si už musím šetriť hlas a hovorila som si, že by to možno chcelo nejaký kamilkový čaj. A moja dvorná fotografka Peťka Ficová priskočila s fantastickým nápadom, že má v kabelke sprej, ktorý používajú jej deti a je to všetko na prírodnej báze a že mi to určite pomôže," začala.

Dara si strihla duet aj s dcérou Lolou. Zdroj: Instagram Dara Rolins

"Robím všetko zodpovedne, tak som to aplikovala a vystriekala som to hrdlo a spustil sa kašeľ. A toto trvalo, tento cirkus, desať minút vkuse. Po desiatich minútach som len periférne cítila, že sa pohyb v šatni začínať zhusťovať, chodili tam noví ľudia, ktorí sa chodili presvedčiť, či to je naozaj pravda, že Dara sa dusí. Ja som ich stále s rukou hore ubezpečovala, že o chvíľu sa to skončí," pokračovala v opise hrozivého zážitku.

"Moja Laura vybehla zo šatne na chodbu a zakričala, aby niekto zavolal záchranku. Dorazila záchranka, presunuli ma tam, infúzka a dorazila ďalšia doktorka, ktorá bola špecialistka na dýchacie cesty. Hovorila som, že o hodinu musím ísť, lebo mi začína koncert a ona ma držala s rukou na hrudi, že ona rozhodne, či vôbec nejaký koncert bude a že sa mám upokojiť."