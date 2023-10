Syn Jiřího Mádla je celý OTEC! Konečne ukázali jeho tváričku

Galéria (26)

Český herec Jiří Mádl Zdroj: instagram.com/ @jirimadl86

Jiří Mádl sa dostal do povedomia ľudí už ako sedemnásťročný, keď si zahral v českom filme Snowborďáci. Ďalej nasledovali Rafťáci, film Gympl, Vejška, či Probudím se včera. Skvelý český herec je už aj režisér a najnovšie píše knihy. Dnes má Mádl 36 rokov a len nedávno sa stal otcom, píše Báječná žena.