Superstaristka Tereza Mašková: Tri roky bojuje s BULÍMIOU a prešla si peklom

Tereza nebola nikdy spokojná so svojou postavou. Dohnalo ju to až ku bulímii.

Galéria (52)

Počas Superstar bola Tereza Mašková zdravo vyzerajúcou mladou ženou. Tlak šoubiznisového sveta, ktorý vyžaduje od každého dokonalosť, ju však dohnal až ku bulímii. Tri roky bojovala s týmto problémom, pretože sa jej neustále zdalo, že jej postava nevyzerá dostatočne dobre. Najťažšie pre ňu bolo priznať si, že má ťažkosti a musí ich riešiť. Nakoniec však našla niečo, čo jej pomohlo bojovať s touto poruchou stravovania. Začala sa venovať viac športu, čo jej pomohlo odpútať myseľ od bulímie, píše Plus 7 DNÍ.

„Necítila som sa vo svojom tele dobre. A väčšina z vás vie, že som bojovala a bojujem s jednou ´potvorou´(bulímiou), ktorá je v mojej hlave už dosť dlho. A hovorila som si, že už ju nechcem nikdy poslúchnuť. No nastal problém, chcela som zmenu, zmenu svojho tela a ako to urobiť, aby som do niečoho nespadla,“ zdôverila sa v rozhovore pre Super.cz a priznala, že to nad poruchou stravovania stále nemá vyhrané.

Keďže sa Tereza chcela udržať v dobrej forme, začala vyhľadávať rôzne pohybové aktivity. Najviac ju bavil beh, ktorému sa venuje každý deň. Práve pomocou neho sa jej podarilo potlačiť bulímiu do úzadia a nateraz jej dokáže úspešne čeliť.

„Moja túžba bola väčšia než tá potvora v mojej hlave! Takže, začala som behať, behať každý deň. A zamilovala som sa do toho. Každé ráno sa na to teším, je to môj kamarát, s ktorým relaxujem a zároveň nemám výčitky, keď si dám nejakú prasáreň,“ pochválila sa Tereza, ktorá sa už teraz nebojí zhrešiť kalorickejším jedlom. A popri tom si naďalej dokáže udržať postavu, s ktorou je konečne po dlhom čase spokojná.

Okrem behu teraz bývalej superstaristke pribudne ďalšia zaujímavá aktivita. Mašková je totiž jednou z celebrít, ktoré sa počas jesene predstavia v českej verzii súťaže Let`s Dance. Okrem behu sa tak bude venovať aj tancu, ktorý už niekoľko týždňov usilovne trénuje. Podľa zverejnených fotiek a videí to vyzerá, že si tréningy veľmi užíva a na parkete sa cíti výborne.