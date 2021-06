Speváčka TINA dala zbohom starému imidžu: Nová žena s iskrou v očiach! (FOTO)

Galéria (48)

Keď naša obľúbená speváčka Tina v septembri minulého roka vyliezla zo svojej skrýše aj s novým singlom Čo ak, bola to "stará dobrá" Tina, ako ju poznáme. Ale iba navonok! Bolo to tesne po ohlásení krachu jej manželstva s raperom Separom, no aj napriek tomu na nej nebolo vidieť žiaľ ani smútok. Naopak, z jej očí vyžaroval pokoj a mier v duši. Možno aj pre to, že dvojica zostala zadobre a nie je medzi nimi nenávisť ani spory. Keď ale prednedávnom Separ oznámil svetu, že má novú partnerku, Tina urobila to, čo mnohé ženy...

Urobila bodku za touto životnou etapou a zmenila farbu vlasov! Dala zbohom čiernej a zvolila odtieň, ktorý jej mimoriadne pristane a ladí z jej celkovým vyžarovaním. Rovnako sa rozlúčila aj s rozťahanými vecami a chlapčenským hip-hopovým štýlom obliekania a vsadila na ženské a jemné kúsky. Tina je už tak nádherná žena, ktorá vie, ako svoje prednosti podčiarknuť. A my tlieskame! Foto nájdete v našej GALÉRII.