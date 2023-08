Šperky značky Boucheron si zaslúži každá žena: Odejte sa do diamantov

Galéria (32)

Značka Boucheron v novej kolekcii čerpá z vplyvu pop artu, jemnej rebélie Memphiských umelcov a ilúzie perspektív oslobodených od akýchkoľvek pravidiel. Transformuje realitu do sveta, ktorý prepisuje radosť. Obrovská mašľa vo vlasoch, ktorá popiera zákony gravitácie? Obrovské náhrdelníky, ktoré pokrývajú celú hruď? Či špeciálna gumička no vlasov? A prečo nie?

Boucheron Zdroj: Boucheron