Soukup to už nevydržal: Pravda o rozchode s Agátou! Prehovoril o poslednej KVAPKE

Vzťah sa im s moderátorkou a influencerkou rozpadol aj napriek tomu, že sa im len pred piatimi mesiacmi narodila dcérka Rozárka. Zdroj z Agátinho okolia prezradil, že Soukup mal v posledných mesiacoch čeliť pracovným a finančným problémom, ktoré ho ničili a on potom doma vytváral neznesiteľnú atmosféru. Influencerka sa vraj rozchodom s ním zbavila obrovského stresu. Mediálny magnát sa rozhodol prehovoriť!

Rozhovor poskytol týždenníku Sedmička . Ako je známe, Jaromír bol proti tomu, aby Agáta ich rozchod oznámila verejne na Instagrame. "Ja som žiadal o zdržanlivosť, aby sa o dôvodoch nehovorilo, ale teraz už je potrebné sa ozvať, lebo je to každý deň vo všetkých novinách a na internete, a ako o tom novinári nič nevedia, vymýšľajú si a úmyselne klamú,“ hnevá sa Hanychovej expartner. Soukup nijak nezatĺka, že situáciu znáša ťažko. "Je to náročné, čo mám povedať… Teraz sa moc neusmievam,“ povedal. Čo sa teda medzi ním a Hanychovou stalo?

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup mali dokonca vlastnú reláciu na TV Barrandov. Zdroj: https://www.instagram.com/agatajaromirasoukupa/