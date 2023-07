Šou Nákupné maniačky plná zmien: Novou porotkyňou TÁTO influencerka, k súťažiacim bude TVRDÁ!

Galéria (37)

Prvú epizódu Nákupných maniačok televízia prvýkrát odvysielala pred neskutočnými desiatimi rokmi. Nadšenkyne módy a nakupovania v nej prezentovali, čo majú doma v šatníku, a neskôr si merali sily s ostatnými súťažiacimi v tom, ktorá si nakúpi a vystavia lepší outfit na zvolenú tému. Jojka dá po novom dievčatám rozpočet až 400 eur a víťazka nákupného týždňa si odnesie ako výhru ďalších 500. Nákupné maniačky dostali novučičké moderné štúdio."Naši architekti odviedli dokonalú prácu a do bodky splnili naše predstavy," teší sa dramaturgička relácie Ľudmila Lenárová.

Nové štúdiou šou Nákupné maniačky Zdroj: TV JOJ

A ďalšou veľkou zmenou je nová porotkyňa! Stylistovi Mariánovi Hornyakovi bude sekundovať módna influencerka Ema Fajnor. "Novú tvár, ktorá by bola novou porotkyňou v Nákupných maniačkach, sme začali hľadať pred pár mesiacmi. Na konkurz sme pozvali viacero žien, ktoré by mohli byť správne pre túto reláciu. Realizovalo sa niekoľko konkurzov, no stále sa nám nedarilo nájsť "tú", o ktorej by sme boli na sto percent presvedčení. Až zrazu sa objavila Ema Fajnor a voľba bola úplne jasná. Je to elegantná a inteligentná mladá dáma, s vkusom, so šarmom, so svojským humorom a skvelým názorom," ozrejmila Lenárová.