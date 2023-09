ŠOK! V prípade zneužitej Sone obvinili 54-ročného Iva: Pracuje ako ZÁCHRANÁR!

V bielom overale, s putami na rukách, s kapucňou a so sklonenou hlavou. Tak priviedli vo štvrtok okolo 22. hodiny v noci kriminalisti na stanicu záchranárov v bratislavských Vajnoroch muža, ktorého podozrievajú z beštiálneho napadnutia študentky Sone.

Galéria (15)

Šokujúce je, že 54–ročný muž tu pracuje ako zdravotník. Podľa informácií tvnoviny.sk mu po príjazde na záchrannú stanicu začali kriminalisti okamžite prehľadávať pracovnú skrinku. Tá bola až do príchodu polície zapečatená, aby sa do nej nik iný nedostal. Čo v nej našli, zatiaľ nie je známe. Na stanici sa s podozrivým zdržali iba približne pol hodiny. Zadržaný muž mal ako zdravotník pracovať na stanici dlhší čas. V liekoch sa vyznal a mal ich vedieť aj správne dávkovať. Kriminalisti mali na stanici prepočítavať opiáty a zistiť nezrovnalosti v počtoch, množstvo medikamentov malo chýbať.

Zmiznúť mali napríklad lieky ako diazepam a iné opiáty.

Zarážajúce je, že z tejto záchranárskej stanice mali údajne zmiznúť lieky už aj v minulosti. Podľa televízie TA3 spomínaný záchranár vo štvrtok 14. septembra neprišiel do práce napriek tomu, že mal službu. Kolegovia sa s ním nevedeli spojiť, telefón nezdvíhal. To, akým spôsobom sa mali skrížiť cesty Sone a podozrivého zdravotníka, zatiaľ nie je známe. Isté je, že sa tak malo stať o 3.40 hodine ráno potom, ako Soňa vystúpila z autobusu v bratislavskej Petržalke. K bytovke, kde mala prenajatý byt, to mala od autobusovej zastávky len okolo 150 metrov po neosvetlenej ulici. Tam však už nedorazila. V tele študentky našli lekári množstvo liekov, ktoré sa nedajú bežne kúpiť a používajú sa výlučne pod dohľadom zdravotníkov v nemocnici. Malo ísť o silné utlmujúce lieky na spanie.

Polícia neskôr zaistila bielu Škodu Fabia kombi, ktorá mala v prípade figurovať. Podľa našich informácií sa auto malo nachádzať na Pezinskej Babe, kde zadržali aj podozrivého muža. Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ neprehľadávali včera kriminalisti len záchranársku stanici vo Vajnoroch, ale aj byt na sídlisku v Bratislave. "Policajti strážili byt. Nikto nám nič nepovedal," povedala suseda. Muža, ktorý v byte býval, mali vzápätí priviesť v putách a bielom overale. Na susednej ulici zas muži zákona prehľadávali smetné nádoby. Pri chorvátskom ramene, neďaleko miesta, kde objavili doráňajú Soňu, našli, podľa nášho zdroja, policajti odhodené injekčné striekačky a servítku.

"Záchranná zdravotná služba Bratislava sa dištancuje od konania nášho zamestnanca, ktorý je podozrivý v mediálne sledovanom prípade unesenej študentky Sone. Takéto konanie odsudzujeme, ale, žiaľ, ako zamestnávateľ nevieme nijako ovplyvniť," povedala Darina Schreková, hovorkyňa bratislavskej štátnej záchrannej služby. Tá zároveň poprela informácie o zmiznutých opiátoch. "Zároveň sa ohradzujeme proti tvrdeniam médií, že v Záchrannej zdravotnej službe Bratislava zmizli opiáty. V rámci vykonaných kontrol na všetkých našich staniciach Bratislava sa zistila nezrovnalosť v počte psychotropných látok len na jednej stanici Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave. Po tomto zistení bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa," zdôraznila hovorkyňa.

Na záberoch by sa malo nachádzať vozidlo obvineného Iva. Zdroj: Karol Farkaš

Vo februári 2021 vystrašil Bratislavčanov veľmi podobný prípad, ako je prípad Sone. V novembri 2019 našli učiteľku angličtiny a bývalú modelku, ktorá sa pohybovala aj v umeleckých kruhoch, Violu Macákovú zúboženú v bratislavskom prístave. Bola podchladená a v čase nájdenia ešte žila, neskôr však zomrela. Mala len 34 rokov. Prípad pôvodne vyšetrovali ako možnú vraždu, uzavreli ho však ako nehodu.

Rodina Sone pochádza z Michaloviec, kde aj žije. Odtiaľ pricestovali za Soňou, ktorá mala mať v pondelok promócie. Mamu Soňa informovala o tom, že ide na akciu s kamarátmi, ale že sa jej bude pravidelne ozývať. Na druhý deň mali navyše stráviť ako rodina spolu v Starom Meste, pričom zo Soninho prenajatého bytu mali vyraziť ráno. Keď sa neozvala tak, ako boli dohodnuté, mama zalarmovala políciu. Po 26 hodinách mladú ženu našli ležať okolo 6.30 ráno neďaleko petržalskej nemocnice na Antolskej ulici zdravotníci, ktorí šli do práce. Na tele mala mnoho rán a v krvi jej zistili veľké množstvo omamných látok. Mladučká Soňa bola navyše znásilnená. Polícia vo štvrtok zverejnila informáciu, že zadržala podozrivého muža. V piatok večer ho vyšetrovateľ obvinil zo zločinu znásilnenia závažnejším spôsobom konania. Hrozí mu až 15 rokov za mrežami.