Smrť, drogy, peniaze: Ako žije dcéra Kurta Cobaina dnes a čo urobila z jeho peniazmi?

Vyrastala bez otca a o jej matke, speváčke Courtney Love, bolo známe, že v tom čase bojovala s problémami s drogami a alkoholom. Dnes sa dá povedať, že Frances Bean bez pochyby zdedila tvorivé gény svojich rodičov, pretože je tiež hudobníčka a umelkyňa. Vďaka zdedenému majetku svojho otca sa aspoň nemusí báť o financie.

Frances prezradila, ako naložila s peniazmi po jej otcovi: "Môj vzťah k týmto peniazom je iný, pretože som ich nezarobila. Je to skoro ako obrovská pôžička, ktorej sa nikdy nezbavím...Sú to peniaze od niekoho, koho som nikdy nestretla ani sama nezarobila." Následne dodala, že dostala viac než dosť "dobre mienených rád" o tom, čo s nimi.

Frances Bean Cobain Zdroj: Instagram/@thespacewitch

Postupom času sa to však zlepšilo a Frances dodala, že vzala veci do vlastných rúk, chodí na meetingy, má prehľad o všetkých svojich výdavkoch a pochopila, že aby sa mal človek dobre, nemusí rozhadzovať a žiť v prepychu.

A čo jej mama?

Frances hovorí, že keď má jej mama dobré obdobie, je to jedna z najkrajších, najmilších a najinteligentnejších žien na svete. Jej rozvinutý intelekt jej však robí problémy s tým, ako vydržať sama so sebou. Je tak veľmi empatická a inteligentná, že nevie, ako to všetko ovládať a ako s tým návalom informácií a emócií naložiť. Práve kvôli tomu má sebadeštruktívne sklony. Aj napriek tomu sa však snaží k nej nájsť cestu a veľa s ňou komunikovať.