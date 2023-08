Slovenská návrhárka o slávnych šatách pre Pavlínu Pořízkovú: Vo Varoch sa ocitli zázrakom!

Galéria (28)

Tvoríš prevažne svadobné šaty, aký príbeh sa ukrýva za spoločenskými šatami pre Pavlínu?

Je naozaj pravda, že sa venujem takmer výlučne svadobným róbam, no v apríli pre mňa prišla zaujímavá výzva, vytvoriť z jedného môjho svadobného modelu spoločenské šaty pre moderátorku šou Let´s Dance. Róbu som ušila v nápaditej fialovej farbe zo zamatového materiálu a stretla sa s pozitívnymi ohlasmi, čo ma vtedy veľmi potešilo.

Ako sa napokon šaty dostali na červený koberec v Karlových Varoch?

Padli do oka stylistovi Alexandrovi Lindovovi, ktorý mal za úlohu vybrať outfit pre Pavlínu na festival. Opýtal sa ma, či nemám nejakú róbu, ktorú by si mohol požičať. Vedela som však, že budú vyberať z viacerých možností a viacerých dizajnérov, a tak ma nesmierne potešilo, keď som Pavlínu napokon uvidela vo svojom modeli. Je to pre mňa neuveriteľná pocta a splnený obrovský sen.

Alexander, ty si vybral u Veroniky tento model. Ako na šaty Pavlína zareagovala, keď ich prvýkrát videla?

Pavlínu som obliekal spolu s kolegyňou Milenou Zuravljovou a na výber sme mali asi 30 šiat svetových značiek ako Dolce & Gabbana či Dior. Žiadne ju však nezaujali, a tak sme hľadali ďalej. Pavlína samu seba pozná najlepšie, je to profíčka a presne vie, ako chce vyzerať. V tomto prípade chcela zdôrazniť svoj pás a brucho. Vtedy mi napadlo, že máme aj šaty od Veroniky, ktoré majú korzetový vrch. Pavlína si síce najprv nebola úplne istá farbou, no bola ochotná si ich vyskúšať.

Ako si zareagoval, keď si ju v nich videl?

Keď vyšla z kabínky, všetci sme odpadli! Vyzerala v nich úžasne. Farba sa jej neuveriteľne hodila a strih šiat spĺňal všetky kritériá. Výber schválil aj jej manažér Miro Šimonič a teda bolo rozhodnuté. Bola to možno aj náhoda, že sme napokon vybrali šaty od Veroniky, no som veľmi rád, že sme tak podporili kvalitnú slovenskú dizajnérku. Pavlína sa v šatách cítila fantasticky a myslím, že to bolo každému hneď jasné po tom, ako sa v nich ukázala na červenom koberci. Naozaj žiarila!