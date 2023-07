Slávna hriešnica sa dovalila na pláž v MINI plavkách: Dámy museli manželom zakrývať OČI!

Galéria (54)

Herečka, speváčka, spisovateľka a dokonca aj režisérka sa stále pohybuje v umeleckej branži. No v roku 2019 vyvolala slávna kráska poriadny rozruch, keď si založila profil na erotickej platforme OnlyFans, začala tam predávať svoje intímne fotografie a zarábať na nich pekné sumy. Rušno je aj okolo jej milostného života! Bella chodila so spevákom Mod Sunom, ktorý sa po nej dal dokopy s hviezdou Avril Lavigne. Len pár dní po rozchode sa začala herečka stýkať so spevákom Benjaminom Mascolom.

Zásnuby sa konali v apríli 2021, v júni 2022 ich však dvojica odvolala a oznámila rozchod. Ešte v to leto sa Bella bláznivo zamilovala do podnikateľa Marka Emmsa a narodeninovej párty modelky Cary Delevingne na Ibize. "Bola to láska na prvý pohľad pri východe slnka,“ povedala ryšavka pre magazín Vogue Weddings. Mark ju v máji požiadal o ruku a tak už pár mesiacov nosí neprehliadnuteľný snubný prsteň, jeho FOTO nájdete v galérii .