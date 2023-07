Slávna herečka sa stala MAMOU! Neuhádnete, čo znamená meno bábätka

Galéria (22)

Na začiatku milénia patril ryšavej kráske svet. Hviezdila v snímkach ako Pasca na rodičov či Mean Girls, objavovala sa na módnych prehliadkach a kamarátila sa so všetkými áčkovými celebritami. Lenže sláva si vyžiadala svoju daň a Lindsay Lohan prepadla drogám a alkoholu. Po mnohých excesoch sa stiahla do úzadia a rozhodla sa so svojimi démonmi zabojovať. Napokon sa jej podarilo vyviaznuť z kolotoča škandálov a liečení, a oporu našla vo finančníkovi Baderovi Shammasovi, s ktorým sa zasnúbila v roku 2021.

Lindsay Lohan Zdroj: https://www.instagram.com/p/COsZCUzBNOV/

"Moja láska. Môj život. Moja rodina. Moja budúcnosť," vyznala sa z citov na Instagrame. V apríli 2022 sa za Badera vydala a o rok neskôr prezradila, že čakajú prvé bábätko. Vytúžený synček dostal meno Luai, čo v arabčine znamená ochranca alebo štít. Zaľúbený pár je zatiaľ na informácie skúpy, no podľa zdroja z ich okolia sú zo svojho uzlíka radosti nesmierne šťastní. Gratulujeme!