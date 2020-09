Sklamaná Zora Czoborová: V týchto šatách chcela na OTO zažiariť, ani tento rok to nevyšlo

Poznáte to - keď sa na niečo veľmi tešíte, pravdepodobne sa to nepodarí.

Galéria (18)

"Ak by sa neobjavila potvora menom COVID 19, o takomto čase by som sedela u kaderníčky, vizážistky, popíjala prossečko🥂🍾 a tešila sa že sa konečne načančám do šiat💃 ktoré mám špeciálne ako srdcovku z USA kúpené na OTA už 3 roky!!!🤥" smúti Zora a my ju úplne chápeme.

Pozerať sa na milovné šaty, ktoré čakajú na jedinú príležitosť a nakoniec sa na ňu nedostať, je veľké sklamanie. Ako ďalej prezradila, posledné 3 roky sa jej na odovzdávanie cien OTO nepodarilo prísť, pretože sa nachádzala na fit pobytoch, ktoré organizuje. Tento rok mal byť konečne tým, kedy by mala voľno. A prečo nešla? Za všetko môže situácia s COVID-19 a jej mama s podlomeným zdravím, ktorú Zora nechcela zbytočne ohroziť. Rozhodla sa teda uprednostniť bezpečie a zdravie svojich najbližších a obetovala účasť na udalosti, na ktorú sa tak veľmi tešila.

Verí, že urobila správne rozhodnutie a slávnostné odovzdávanie si tak užila na gauči, strapatá a v teplákoch.