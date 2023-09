SILA ŽENY so Simonou Leskovskou: Krásna žena musí dokázať, že má aj niečo v hlave!

Galéria (16)

V čom myslíš, že spočíva ženská sila?



Myslím si, že ženská sila je bezhraničná. My ženy máme skvelú schopnosť zvládať niekoľko náročných úkonov naraz , dokážeme skĺbiť náročný pracovný harmonogram so starostlivosťou o rodinu a stíhať popritom hodiny jógy, dokážeme bezhranične milovať, motivovať a inšpirovať ostatných. Máme silu , ktorá nás poháňa v plnení si našich tajných cieľov a snov. Ja osobne sa veľmi teším, keď je nejaká žena úspešná , krásna a inšpirujúca, keď má silu očariť ostatných vďaka tomu, čo robí.

Ktorá žena ti ako prvá príde na rozum, keď sa povie silná žena?



Moja mamina. Je to moja inšpirácia v tom aká je pracovitá, ničoho sa nebojí , dokáže vždy všetko zariadiť a hlavne to v živote nemala jednoduché. Vždy ked mám pocit , že na niečo nemám alebo som unavená, ona mi ukáže, že limity neexistujú a je mojím vzorom vo všetkom. Verím, že keď raz budem rodičom budem ako ona, milujúca, starostlivá, odhodlaná , silná.

Simona Leskovská Zdroj: Archív - Simona Leskovská

My ženy sme často súdené za náš výzor a hovorí sa, že krásne ženy to majú v živote ľahšie. Súhlasíš s tým tvrdením, alebo máš na to iný názor?



Myslím si pravý opak. Ľudia nadobudli pocit, že krásne ženy sú hlúpe a sú niekde len na ,,ozdobu,,. Krásna žena musí dokázať , že nie je len za peknú ale má aj v hlave, je cieľavedomá a výzor je len bonus. Pritom ja poznám toľko prekrásnych žien, ktoré sú úspešné vo svojich profesiách, a častokrát sú to profesie, ktoré boli považované za mužské. Pilotky, chirurgičky, vojačky a aj pri futbale je nás veľa žien a ja som hrdá, že sa nebojíme búrať stereotypy.

Čo je tvojím hnacím motorom v živote, keď už strácaš motiváciu?



Silná vôľa , cieľavedomosť a sebazaprenie sú mojimi silnými stránkami. Ja sama rada motivujem a inšpirujem ľudí, ale ked je ,,zle,, hľadám inšpiráciu pri športe či už cez ľudí, ktorí sú úspešní tréneri, alebo bežní ľudia, ktorí zmenili svoj život k lepšiemu. Čítam veľa motivačných kníh, zaujímam sa aj o mentálny coaching a od kedy som prišla o tatina našla som vnútornú silu a veľakrát, ked mi niečo nejde , myslím na neho. Bol veľkou inšpiráciou aj vďaka nemu mám charakter, aký mám a milujem šport.

Simona Leskovská Zdroj: Simona Leskovská - Instagram

Žiješ aktuálne svoj sen, alebo máš ešte nejaké nesplnené méty, za ktorými sa ženieš?



Žijem život, aký som si vysnívala, no vždy, keď sa mi nejaký sen alebo cieľ naplní, dám si v živote novú métu, ktorú chcem zdolať. Prežila som veľmi ťažké obdobie, no ostala som určite silnejšia , teším sa z maličkostí, užívam si krásu všedných dní, obklopujem sa ľuďmi, ktorí inšpirujú a sú pozitívne naladení a aj vďaka svojmu okoliu si plním svoje sny. Snívať môžeme bezhranične, plniť si sny si vyžaduje niekedy poriadny risk a výjsť zo svojej komfortnej zóny, a to na tom najviac milujem. Mám aj ja svoje ďalšie ciele a sny, no popritom stojím nohami pevne na zemi a užívam si krásu prítomného okamihu.

Čo vnímaš ako svoju tajnú zbraň?



Že som večný bádateľ a mám veľké sny a ciele, nikdy neviete s čím prídem a čo si vymyslím, no väčšinou keď si niečo zoberiem do hlavy, to aj vyjde a splní sa to. Pred 10 rokmi, ked som tvrdila, že raz budem ako tie krásne talianske moderátorky robiť šport, niektorí ľudia sa mi smiali, že u nás to neprejde , že nemám fantazírovať. Dnes? Sa so mnou fotia na zápase selfie, niekedy mi ľudia hovoria , že Simi zobuď sa, sme na Slovensku, to sa nedá alebo to nemôžeš, a ja? Ako náhle počujem, že sa niečo nedá, naberiem takú silu, že vždy dokážem pravý opak.

Sexica Leskovská dostala svojou dokonalu figúrou svojich fanúšikov do veľkého varu. Zdroj: Instagram - Simona Leskovská

Je niečo, čo robia iné ženy, no ty sa s tým nestotožňuješ, alebo také správanie absolútne odsudzuješ?



Naučila som sa ľudí rešpektovať, nech sú akýkoľvek, je to ich život. Ja môžem mať svoj názor a uhol pohľadu na určité veci, ale kto som aby som niekoho odsudzovala? S pokorou sa snažím ľudí počúvať a vnímať, nikdy nevieme, aký príbeh majú za svojím životom, o čom však rozhodovať môžeme je, koho si do života pustíme a kým sa budeme obklopovať. A to je veľmi dôležité. Nesúďme, ale rešpektujme, nevyjadrujme nenávisť, ale snažme sa chápať, a keď nám niekoho správanie nie je po vôli , nevenujme tomu pozornosť a radšej sa sústreďme na seba. Neviem, prečo majú niektoré ženy potrebu ponižovať druhé ženy a hlavne cez sociálne siete. Niekedy je lepšie mlčať, ale chápem, že niektorí ľudia si svoje nešťastie a zlyhanie musia vybíjať na druhých. Ja sa snažím chovať tak, ako chcem, aby sa ku mne chovali druhí, s rešpektom a úctou.