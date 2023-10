Sila! Agáta priznala, že je po rozchode opäť ZADANÁ: To vážne s NÍM? Pozrite na HRDLIČKY

Už ďalej nič nezatĺka! Česká moderátorka a influencerka Agáta Hanychová len pred mesiacom ohlásila rozchod so šéfom TV Barrandov Jaromírom Soukupom.

Vzťah nezachránila ani ich vtedy 4-mesačná dcérka Rozárka. Ako sú už fanúšikovia českej búrliváčky zvyknutí, sama dlho nevydržala. Tentokrát sa však jedná o návrat k starej láske! Hanychová totiž opäť tvorí pár s bývalým hráčom amerického futbalu Mirkom Dopitom. Ako pripomína Blesk , prvýkrát sa dali dokopy v roku 2010, o rok neskôr sa narodil ich syn Kryšpín. A hoci to vyzeralo, že Agáta našla toho pravého, Mirek v roku 2013 utiekol z Česka na Bali kvôli dlhom a nezaplateným exekúciám. Rolu v rozchode však mala zohrať aj nevera z Agátinej strany.

Dopita si neskôr po päťročnej známosti zobral krásnu blondínku Terezu, manželstvo im teraz po ďalších piatich rokoch skrachovalo. Po Agátinom rozchode so Soukupom a Mirkovom s Terezou videli Dopitu u mamy svojho syna prespávať. "Áno, s Mirkom sme spojení už 12 rokov a tiež spolu žijeme verejný život. Boli sme spolu napríklad na futbale nášho syna. Je pravda, že sa Mirek rozvádza, preto má u nás nejaké veci a čas trávi u nás. Asi trikrát tu spal v izbe nášho syna,“ tvrdila ešte pred pár týždňami Hanychová s dodatkom, že s Mirkom ostali po rozchode priatelia a nič na tom nemieni meniť. Teraz je všetko inak!

Hanychová po rozchode rozhodne do vankúša neplače... Zdroj: Instagram/agatahanychova

Ako neušlo Blesku , Agáta si založila nový rodinný instagramový profil, na ktorom počas živého vysielania s Mirkom priznali, že sú znova spolu. "Obaja vieme, že je to zodpovednosť… Aby Kryšpín zase neprišiel o otca,“ porozprávala Hanychová. Tvrdí, že ich staronová láska rozhodne nie je neuvážená, naopak, mali o nej dlho premýšľať. Dokopy sa mali dať až po Agátinom rozchode so Soukupom. "Nikdy som na to netlačil,“ tvrdí Dopita a zaľúbenci dokonca tvrdia, že spolu mali ostať už pred rokmi.