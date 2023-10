Shakira sa pustila do krkolomných póz: Toto si v 46-ke nedovolí každý!

Galéria (35)

Neskutočné telo

Časprezeny.sk si všimol, že Shakira sa po krachu vzťahu viac sústredí na to, čo jej ide najlepšie - hudbu. A keďže je nielen speváčkou, ale aj tanečnicou a skladateľkou, je výnimočnou umelkyňou! Práve vďaka tancu je maximálne ohybná aj v 46 rokoch! Posledné fotografie z jej tréningu sú neskutočné - to čo táto žena dokáže?

Bolestivý rozchod

Dodnes obdivujeme jej hladký hlas, nezameniteľný tanec a charizmu a tiež sledujeme jej súkromný život. V roku 2010 začala vzťah s futbalistom Gerardom Piquém, s ktorým má dve deti. Zdalo sa, že sú ideálnym párom, svoje súkromie si strážili a napriek občasným krízam, to vždy ustáli. No v júni 2022 - po 11 rokoch spoločného života - na prekvapenie mnohých fanúšikov oznámili rozchod. "S ľútosťou musíme potvrdiť, že sa rozchádzame," uviedol pár v ich spoločnom vyhlásení. "V tejto chvíli žiadame o súkromie pre blaho našich detí, ktoré sú našou maximálnou prioritou." Shakira sa odsťahovala s deťmi z Barcelony do Miami k svojej rodine a v niekoľkých piesňach naznačuje zradu partnera, ktorému to nevie tak ľahko odpustiť. Aj tu vidno, ako veľmi ju zasiahol!

Speváčka spieva od 8 rokov, v roku 1990 vydala svoj prvý album, to mala len 13 rokov! O tri roky neskôr ďalší album a hoci ani jeden nezaznamenal veľký úspech, speváčka sa nenechala odradiť. V roku 1995 vydala album Pies Descalzos, ktorý sa stal jej prvým veľkým úspechom na latinskoamerickej scéne. Shakira však chcela preraziť na celom svete, preto začala spievať aj v angličtine.