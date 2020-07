Sexi jogínka cvičí celý život, TERAZ ukázala PRAVDU: Takto vyzerajú moje nohy a je to NORMÁLNE!

Galéria (15)

Cat Meffan. Bývalá gymnastka, tanečnica a teraz učiteľka jogy podstúpila "kontrolu reality". Výsledok? Aj napriek celoživotnému posilňovaniu svalov sa na ženskom tele nájdu chyby. A je to celkom normálne!

KONTROLA REALITY: "Túto pozíciu robím už viac ako 10 rokov a toto je to, čo teraz vidim: vráskavé kolená a jamky po celom mojom stehne. A je to v poriadku, je to bežné. Prvých pár rokov mojej praxe by som si neobliekla šortky, pretože som nenávidela svoje telo a pokožku. Ale toto som ja. Toto je moja pokožka. Moje telo. Akceptujem, že v niektorých pozíciách moje telo vyzerá takto, no podľa mňa je krásne!"

Na záver pridala krásne posolstvo: "Keď budete v tejto pozícii, povedzte svojim krásnym nohám, že sú úžasné. Bez nich by ste totiť nemohli takto cvičiť."

Cat sa celý život hýbe, no jogu praktizuje od momentu, kedy sa zotavila z niekoľkonásobných operácií kolena. "Rozhodla som sa pozrieť ešte hlbšie do môjho vnútra, a tak som začala cvičiť jogu. Veľa ma naučila o tom, kto som, ako zaobchádzať s mojím telom a tiež to, ako zaobchádzať s ľuďmi okolo mňa."