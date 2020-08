Seriálové Čarodejnice sa nenávidia: Skočili do vlasov, nevedia si prísť ani na meno

Galéria (17)

Seriál Čarodejnice žal úspech v rokoch 1998 až 2006 a dobrodružstvá 3 sestier, Piper, Prue a Phoebe s obľubou sledovali milióny divákov. Keď Prue v seriáli zomrela, vstúpila do deja Rose ako Paige Matthews.

Seriál Čarodejnice. Zdroj: Viacom Collect / Everett / Profimedia

Až pri natáčaní štvrtej série sa teda tieto dve stretli na jednej scéne a nesadli si už od začiatku, pretože všetka pozornosť sa zrazu točila okolo Rose. Rose McGowan tvrdí, že so svojou kolegyňou, Alyssou Milano, sa nedalo normálne pracovať. Bola vraj toxická a celé natáčanie bolo kvôli nej nepríjemné a nezvládnuteľné. Rose vraj plakala vždy, keď museli nejakú scénu robiť odznova, pretože to znamenalo ďalšiu spŕšku jej toxického správania. Za týždeň natáčania si pritom Alyssa prilepšila o 250 tisíc dolárov a predsa každú chvíľu kričala po štábe, že ju neplatia dosť za to, aby robila tieto (slušne povedané) blbosti.

46-ročná herečka sa do Alyssy obúva na sociálnych sieťach pomerne často, nesúhlasí totiž ani s jej politickými názormi, ktoré zastáva a podporuje. Milano zasa nezostáva ticho a na jej kritiku akože nepriamo reaguje novými postmi. Rose verejne vyhlasuje, že svoju hereckú kolegyňu nemá rada, pretože je falošná a klame.