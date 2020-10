Schudnutý, vyrysovaný a oholený: Ben Affleck má nový imidž! Môže za to mladšia kráska?

Galéria (36)

Ben Affleck bol dojakživa lámačom sŕdc všetkých svojich fanúšičiek. Hrdina filmov ako Armagedon, Pearl Harbor, Stratené dievča či Batman si vždy nanovo získal sympatie divákov. Pred rokmi si získal aj srdce Jennifer Garner, s ktorou má dcéry Violet Anne Affleck a Seraphina Rose Elizabeth a syna Samuela Afflecka. Ich manželstvo však nevydržalo a v roku 2018 sa párik rozviedol.

Ako to už býva, sláva a tlak verejnosti neurobili dobre ani Benovi a on sa začal topiť v problémoch. V roku 2001 išiel prvýkrát na protialkoholické liečenie a držal sa pomerne dlho. Až v rokoch 2015 a 2016 začala jeho záľuba v alkohole znova prerastať do nekontrolovateľných výšin a to spôsobilo aj problémy v jeho maželskom a rodinnom živote. V roku 2017 teda išiel na ďalšie liečenie, o rok neskôr na ďalšie. Na uliciach ho bolo možné vidieť ako zanedbaného a zvädnutého muža bez životnej energie. To sa však zmenilo a on na sebe zamakal. Dôkaz nájdete na ďalšej strane.