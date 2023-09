Scarlett chce mať najväčšie PRSIA na svete: Kým ich urobia, nosí PROTÉZY! Hrôza

Galéria (11)

Každý máme nejaké túžby a sny. Tie, ktoré má Scarlett sú asi trošku odlišné, od tých bežných. Ona totižto chce mať tie najväčšie prsia na svete. Obrátila sa preto na vyhlásených plastických chirurgov, ktorí jej prianie majú zrealizovať. Má však za sebou dve plastické operácie a s veľkosťou svojho hrudníka je viac než nespokojná aj napriek tomu, že má implantáty o veľkosti 500 ml. Jej snom je mať implantáty o veľkosti 4 litrov. Viete si to predstaviť?

Aktuálne však nosí prsnú protézu, vďaka ktorej si nahrádza svoj doteraz nesplnenú túžbu. Doktorom sa jej predstava nepáči: "Čo sa stane s balónom, keď ho nafúkate príliš?" "Praskne," odpovie Scarlett. "Bola by to katastrofa. Máte príliš stenčené prsné tkanivo a voperovaním obrovských implantátov by mohlo dôjsť k preťaženiu kože, čo by mohli viesť k infekcii," varoval chirurg.