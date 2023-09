Saša Gachulincová prezradila, čím chcela byť v detstve! Splnilo sa jej to?

Galéria (34)

Niektoré dievčatká chcú byť princezné, Saša chcela byť všetkým možným – herečkou, moderátorkou, modelkou, učiteľkou, speváčkou a zmrzlinárkou. Pár z týchto detských snov sa jej už splnilo, koniec koncov modeling ju živí už devätnásť rokov a dokonca si strihla nejednu prestížnu moderovačku. Ale zmrzlina? To je najnovší vysnívaný džob zo Sašinho zoznamu. „Ako dievčatko som si strašne chcela vyskúšať naberanie zmrzliny, ale to baví asi všetky deti. Túto jar som si povedala, prečo neskúsiť mať vlastnú zmrzlináreň, a kedy inokedy, ak nie teraz? Zapojila som aj svojho bratranca, hokejistu Daniela, a ten sa môjho nápadu hneď chytil,“ vysvetľuje modelka, ktorá na konci júla otvorila originálny zmrzlinový koncept iScream na nábreží Dunaja. S logom inšpirovaným slávnym Munchovým obrazom sa „pohrala“ známa odborníčka na vizuálnu identitu Mikina Dimunová.

Priestor zmrzlinárne je schovaný v tieni stromov, zdobia ho príjemné svetelné reťaze, ktoré podčiarkujú mestskú atmosféru a vytvárajú tak ideálne miesto na rande, stretko s kamoškami alebo na výlet s drobizgom. „Faktom je, že sme chceli otvoriť už na jar, ale byrokracia nepustí, a tak sme náš iScream spustili oficiálne až v lete. Ale stihli sme aj s našou zmrzkou navštíviť festivaly a tešíme sa, že sa k nám ľudia stále vracajú. Dokonca aj tí, ktorých nepoznáme, pretože u nás sa stretávajú všetci naši kamaráti,“ smeje sa Saša. Vôbec sa nečudujeme, v ponuke nájdete takmer stopercentné ovocné sorbety (plus jeden čokoládový zo sto percent kakaa) a fantastické zmrzliny, ktoré vás prenesú do detstva u starej mamy. „Najviac ma baví ochutnávanie. Kedysi som si dávala vždy len klasiku, orieškovú alebo pistáciovú zmrzlinu, ale odkedy máme zmrzlináreň, presmerovala som sa na sorbety, ktoré som predtým skôr ignorovala. A zbožňujem koláčové príchute, mali sme veterníkovú, príchuť moravského marhuľového koláča alebo valašského frgálu. Keďže ja som na sladké a milujem orechovníky, kysnuté koláče s ríbezľami alebo Pavlovovej tortu, budúci rok možno prídeme aj s ďalšími koláčovými zmrzkami.“

Saša Gachulincová Zdroj: Instagram / Alexandra Gachulincová

Čin-čin s kornútikom

Aktuálne sú všetky fanúšičky letných drinkov v pozore, pretože u Saši si môžu dopriať jeden extra osviežujúci. Zmrzliny s alkoholom alebo alko nanuky s príchuťami ako mojito, strawberry daiquiri či pornstar martini neobsahujú žiadne esencie, ale skutočný alkohol, takže auto nechajte doma a z iScreamu sa vyberte domov radšej taxíkom. Čo však čaká zmrzlináreň po sezóne, keď začnú teploty poriadne klesať? „Na jeseň a v zime síce náš priestor zatvárame, ale našu zmrzku nájdete v rôznych reštauráciách aj mimo sezóny. A radi by sme expandovali do iných miest na Slovensku a v Česku.

Pre Sašu Gachulincovú je síce zmrzlináreň splnený sen, no modeling rozhodne nevešia na klinec. „To je moja najväčšia srdcovka. Chytilo ma aj moderovanie, hoci správy by som asi neodmoderovala. Mňa bavia skôr lifestylové záležitosti či rozličné eventy. Som prirodzene zvedavá, rada stretávam nových ľudí. No mám ešte veľa snov, ktoré si chcem splniť. Ešte som nebola speváčka ani herečka, takže ak by prišla ponuka na film, ideálne z Hollywoodu, som za,“ žartuje Saša, ktorá sa už teraz nevie dočkať, aké novinky prinesie do svojho podniku budúce leto.