Sarah Arató v BIKINÁCH: Ukázala viac, než len perfektnú postavu!

Galéria (62)

Sarah Arató Zdroj: https://www.instagram.com/p/B934KtPHHRc/

Herečku Sarah Arató si diváci spájajú najmä s postavou doktorky Júlie z Druhej šance či Šarloty z mega úspešného Dunaja, kde hrá po boku Tomáša Maštalíra. Sarah si svoje súkromie stráži, ale občas je aktívna aj na Instagrame, píše Báječná žena.

Nedávno na Instagrame ukázala svojho priateľa, potom sestru a najnovšie sa predviedla v bielych bikinách. Fotky pochádzajú z jej dovolenky v Chorvátsku, ktorú si so svojim priateľom poriadne užila. Musíme uznať, že nežná Šarlota má krásnu postavu ale diétami to nebude. FOTO SARAH V BIKINÁCH NÁJDETE TU!

V rozhovore pre Nový Čas pre Ženy prezradila, že diéty nedrží. "Nie som diétový typ. Ale učím sa teraz odriekaniu a myslím si, že mi to celkom ide. Voľakedy som sa nevedela zmieriť s pocitom hladu, mala som pocit, že sa musím ihneď nasýtiť. Teraz si na to trochu zvykám. Samozrejme, nie do umretia a netýram sa, len tak pozorujem, že je v poriadku, keď som chvíľu trochu hladná. Ak sa k niečomu najviac približujem, tak asi k prerušovanému pôstu. Ten som párkrát skúsila a celkom mi to sedelo. Niektoré návyky som si prirodzene ponechala."